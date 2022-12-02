Но не в ближайшее время. Байден заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине

Джо Байден выразил готовность обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине, но не в ближайшее время. Президент США уточнил, что Москва для этого должна принять соответствующие решения. Об этом он заявил 1 декабря.

«Я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить конфликт», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

Также американский президент уточнил, что начнет возможные переговоры только после консультаций с союзниками по НАТО. «Не собираюсь делать это в одиночку», — сказал Байден.