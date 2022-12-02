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    Боевые действия на Украине

    Но не в ближайшее время. Байден заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине

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    Джо Байден выразил готовность обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным завершение боевых действий на Украине, но не в ближайшее время. Президент США уточнил, что Москва для этого должна принять соответствующие решения. Об этом он заявил 1 декабря.

    «Я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить конфликт», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

    Также американский президент уточнил, что начнет возможные переговоры только после консультаций с союзниками по НАТО. «Не собираюсь делать это в одиночку», — сказал Байден.


    Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США уточнил, что прежде всего должны быть выведены российские войска.

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