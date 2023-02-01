«Яндекс» признал утечку данных с помощью Алисы. Но заявил, что в компании её не прослушивают

«Яндекс» никогда не прослушивал пользователей умных колонок с голосовым помощником Алисой и сожалеет о нескольких случаях «серьёзного нарушения наших собственных политик». Так компания отреагировала 31 января на сообщения в телеграм-каналах и ряде СМИ по поводу утечки программного кода некоторых сервисов.

В «Яндексе» пояснили, что обнародованные ранее в сети фрагменты кода применяются только в бета-версии голосового помощника, а в бете могут участвовать только сотрудники «Яндекса» и их устройства. «Умная колонка «Алиса» может на несколько секунд включать микрофон даже когда пользователь её имя не называл» — уточнили в «Яндексе».