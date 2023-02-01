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    «Яндекс» признал утечку данных с помощью Алисы. Но заявил, что в компании её не прослушивают

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    «Яндекс» никогда не прослушивал пользователей умных колонок с голосовым помощником Алисой и сожалеет о нескольких случаях «серьёзного нарушения наших собственных политик». Так компания отреагировала 31 января на сообщения в телеграм-каналах и ряде СМИ по поводу утечки программного кода некоторых сервисов.

    В «Яндексе» пояснили, что обнародованные ранее в сети фрагменты кода применяются только в бета-версии голосового помощника, а в бете могут участвовать только сотрудники «Яндекса» и их устройства. «Умная колонка «Алиса» может на несколько секунд включать микрофон даже когда пользователь её имя не называл» — уточнили в «Яндексе».

    В компании подтвердили, что на прошлой неделе в открытом доступе были обнаружены фрагменты программного кода некоторых сервисов «Яндекса». «Мы продолжаем внутреннее расследование инцидента и считаем важным поделиться первыми результатами», — заявили в компании.

    «Фонтанка» писала, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность установления оборотных штрафов в отношении компаний за утечку персональных данных.

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    ЯндексАлисаТехнологииУмная колонка
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