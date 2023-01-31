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    В Тосно судили мужчину, который приставил нож к горлу 9-летней дочки и угрожал убийством

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    Жителя Тосно признали виновным в ряде преступлений в отношении собственных детей. Об этом 31 января говорится в Telegram-канале следственного управления СК России по области.

    В период с начала августа по 24 сентября 2021 года мужчина на систематической основе избивал своих малолетних детей, 7, 8 и 9 лет, и совершал другие насильственные действия над ними.

    Поступки подсудимого также квалифицировали как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединённое с жестоким обращением. Вдобавок к этому его признали виновным в угрозе убийством: в декабре 2020 года родитель поднёс нож к шее старшей дочери.

    «Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима», — подытожили в ведомстве.

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