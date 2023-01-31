В Удмуртии в страшной аварии погибли два оперативника угрозыска и подозреваемый

Двое сотрудников уголовного розыска УМВД по Удмуртии и еще один мужчина погибли в ДТП, въехав на легковом автомобиле под КАМАЗ. Об этом 31 января сообщает пресс-служба управления.



Авария произошла в Игринском районе республики.



«Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, завершая обгон, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу КАМАЗом под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Lada и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

