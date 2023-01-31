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    В Удмуртии в страшной аварии погибли два оперативника угрозыска и подозреваемый

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    Двое сотрудников уголовного розыска УМВД по Удмуртии и еще один мужчина погибли в ДТП, въехав на легковом автомобиле под КАМАЗ. Об этом 31 января сообщает пресс-служба управления.

    Авария произошла в Игринском районе республики.

    «Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, завершая обгон, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу КАМАЗом под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Lada и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

    Как выяснилось, внутри легковой машины находились сотрудники уголовного розыска. Они сопровождали подозреваемого к месту проведения следственных действий. УМВД уже начало служебную проверку.

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