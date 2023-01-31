Кина не будет. Аня Тейлор-Джой объяснила шахматные ходы в своем аккаунте

Актриса Аня Тейлор-Джой, чье возможное возвращение к роли шахматистки Элизабет Хармон в сериале «Ход королевы» вызвало переполох в масс-медиа после неоднозначного поста в соцсетях, объяснила произошедшее. По ее словам, ее аккаунт просто взломали.



Накануне, 30 января, в соцсетях звезды появился пост «Ход королевы 2», не сопровождавшийся никакими комментариями. Позже он был удален.



Шахматный сериал «Ход королевы» стал одним из самых успешных среди тех, что выходили в 2020 году, и получил множество наград.

