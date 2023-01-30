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    Кино

    Фальстарт? Аня Тейлор-Джой анонсировала «Ход королевы 2», но потом передумала

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    Актриса Аня Тейлор-Джой, которую шахматный сериал «Ход королевы» сделал звездой мирового масштаба и принес ей множество последующих ролей и контрактов, опубликовала в соцсетях 30 января короткий пост. В нем говорилось только: «Ход королевы 2». Однако через несколько минут публикация была удалена, оставшись только на снимках экранов поклонников, взбодренных громким известием.

    Однако сказать точно, что же имела в виду актриса и почему удалила пост (притом что она — не из тех, кто делает записи регулярно), — невозможно. Других комментариев о будущем сериала не последовало.

    Сериал о шахматистке «Ход королевы», в котором Аня Тейлор-Джой сыграла главную героиню Элизабет Хармон, вышел осенью 2020 года, запустив новую волну увлечения шахматами во всем мире. Проект стал одним из лидеров по числу наград на церемонии «Эмми».

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    АктрисаАнонсСериалШахматыХод королевы
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