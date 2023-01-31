В Екатеринбурге тренер детской футбольной команды получил сильные ожоги, спасая школьников из кипятка

В Екатеринбурге тренер детской футбольной команды «Буревестник» получил сильные ожоги ног, спасая из разлившегося кипятка двоих детей. Коммунальная авария с прорывом трубы произошла в Пионерском поселке. Школьники попали в ловушку в центре улицы. Подробности 31 января пишет E1.RU.



Кирилл Боровиков, который сейчас находится в ожоговом отделении больницы, рассказал, что мальчик лет 11-ти и девочка лет 9-ти стояли на крышке колодца посреди залитой кипятком улицы. «Я пошел к ним, одного — в одну сторону, другую — в другую и вытащил, — рассказал Кирилл Сергеевич. В тот день он был в уггах, думая, что через них не пройдет вода, но кипяток залился сверху. Мужчина не отступил, вытащил школьников и добавил, что от сильной боли едва смог добраться до дома.

