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    Губернатор Курской области сообщил о прибытии дополнительных сил и вооружения в регион

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    Защиту госграницы в Курской области усилят дополнительными силами и средствами. Об этом 30 января сообщил глава региона Роман Старовойт.

    «В ближайшие несколько дней на территорию Курской области прибывает ещё дополнительный контингент… Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приёму и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона, с тем чтобы уважаемые наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области», — цитирует Старовойта РИА Новости.

    С 11 апреля прошлого года в Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, досмотров, повышенную готовность медицинских организаций и так далее.

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