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    Около сотни мешочков. Во Внуково задержали 23-летнюю глотательницу наркотиков, прилетевшую из Турции

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    В московском аэропорту Внуково сотрудники таможни и ГУ МВД на транспорте задержали 23-летнюю глотательницу наркотиков — гражданку РФ. Девушка летела из Турции с 90 мешочками, в них находились запрещенные вещества. Они были распределены по всему ЖКТ. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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    Позже был задержан и еще один подозреваемый. Ведомство называет его получателем наркотиков. Мужчина находился в одной из гостиниц Москвы. По месту его проживания нашли еще различные наркотические средства.

    «Гражданин России должен был организовать сбыт товара на территории Московского региона», — сообщили в Федеральной таможенной службе.

    Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 299.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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    ВнуковоТурцияФедеральная таможенная службаНаркотики
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