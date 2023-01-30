Около сотни мешочков. Во Внуково задержали 23-летнюю глотательницу наркотиков, прилетевшую из Турции

В московском аэропорту Внуково сотрудники таможни и ГУ МВД на транспорте задержали 23-летнюю глотательницу наркотиков — гражданку РФ. Девушка летела из Турции с 90 мешочками, в них находились запрещенные вещества. Они были распределены по всему ЖКТ. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Позже был задержан и еще один подозреваемый. Ведомство называет его получателем наркотиков. Мужчина находился в одной из гостиниц Москвы. По месту его проживания нашли еще различные наркотические средства.
«Гражданин России должен был организовать сбыт товара на территории Московского региона», — сообщили в Федеральной таможенной службе.
Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 299.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.