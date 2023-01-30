Маршрутка с пассажирами попала в серьёзное ДТП под Петербургом

Два ДТП случились во Всеволожске 30 января почти одновременно, около 11:30. Есть пострадавший.
Как сообщает 47news, по предварительной информации, на Всеволожском проспекте лоб в лоб столкнулись маршрутка ПАЗ и «Форд». В больницу попал 29-летний водитель легковой машины. В салоне автобуса, предварительно, находились восемь человек, они не пострадали.
В это же время на Пушкинской улице Audi Q5 въехала в забор, а оттуда — в другое ограждение. Обошлось без травм. Последствия обоих ДТП ликвидировали дежурные смены 96-й пожарной части.