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    Госпиталю Военно-медицинской академии в Петербурге срочно нужна кровь

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    Госпиталь Военно-медицинской академии (ВМедА) в Петербурге срочно нуждается в крови. Объявление опубликовано в официальном Telegram-канале Педиатрического университета.

    «Для госпиталя Военно-медицинской академии срочно требуется кровь, особенно нужна отрицательная группа крови. Сдать кровь можно по адресу: СПб, Загородный проспект, 47б, станция метро «Пушкинская». Вход со стороны Введенского канала. Приём доноров ведётся только по будним дням, с 9:00–12:30», — говорится в сообщении от 29 января.

    «Фонтанке» по указанному в объявлении телефону порекомендовали обратиться на сайт ВМедА. В разделе «донорский светофор» в центре крови и тканей всё горит красным, что говорит о повышенной потребности.

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