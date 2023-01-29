Госпиталю Военно-медицинской академии в Петербурге срочно нужна кровь

Госпиталь Военно-медицинской академии (ВМедА) в Петербурге срочно нуждается в крови. Объявление опубликовано в официальном Telegram-канале Педиатрического университета.



«Для госпиталя Военно-медицинской академии срочно требуется кровь, особенно нужна отрицательная группа крови. Сдать кровь можно по адресу: СПб, Загородный проспект, 47б, станция метро «Пушкинская». Вход со стороны Введенского канала. Приём доноров ведётся только по будним дням, с 9:00–12:30», — говорится в сообщении от 29 января.

«Фонтанке» по указанному в объявлении телефону порекомендовали обратиться на сайт ВМедА. В разделе «донорский светофор» в центре крови и тканей всё горит красным, что говорит о повышенной потребности.