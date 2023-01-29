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    Умер один из величайших гитаристов мира

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    Скончался фронтмен и соло-гитарист группы Television Том Верлен. Одному из величайших гитаристов прошлого столетия было 73 года, пишет TMZ.

    Как пишет 29 января TMZ, Верлен скончался на Манхэттене после непродолжительной болезни. Других подробностей не разглашается.

    Группа Television распалась после 1970-х, и Верлен продолжил сольную карьеру в 1980–1990-х, выпустив 9 альбомов самостоятельно. В 1992 году Television снова собрались вместе и выпустили последний альбом. Затем они гастролировали вместе на протяжении многих лет.

    Верлен считается одним из величайших гитаристов XX века, вместе с такими музыкантами, как Джефф Бек, Эрик Клэптон, Эдди Ван Хален и другими.

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