Мусор, безопасность и имущество. В Смольном перераспределяют полномочия вице-губернатора Пикалева на время его отсутствия

Три петербургских комитета, которые находятся в зоне ответственности вице-губернатора Валерия Пикалева, получили новых временных кураторов. Сам Пикалев много времени проводит в ДНР.
По данным «Фонтанки», временным куратором комитета по природопользованию назначен вице-губернатор Кирилл Поляков, в обычном режиме он отвечает за транспорт и промышленность. Среди прочего комитет по природопользованию со стороны города занимается реализацией мусорной реформы. Также Поляков будет временно курировать комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
До этого во время отсутствия Пикалева его комитеты «переходили» строительному вице-губернатору Николаю Линченко. Теперь это относится только к комитету имущественных отношений.
Сам Валерий Пикалев, судя по его же отчетам в телеграм-канале, много времени проводит в ДНР и, в частности, в Мариуполе. Он контролирует выполнение обязательств Петербурга по восстановлению города.