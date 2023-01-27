Мусор, безопасность и имущество. В Смольном перераспределяют полномочия вице-губернатора Пикалева на время его отсутствия

Три петербургских комитета, которые находятся в зоне ответственности вице-губернатора Валерия Пикалева, получили новых временных кураторов. Сам Пикалев много времени проводит в ДНР.



По данным «Фонтанки», временным куратором комитета по природопользованию назначен вице-губернатор Кирилл Поляков, в обычном режиме он отвечает за транспорт и промышленность. Среди прочего комитет по природопользованию со стороны города занимается реализацией мусорной реформы. Также Поляков будет временно курировать комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

