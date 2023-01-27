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    «Ладожская» устояла в ФАС и выгадала три дня. Контракт на ремонт станции подпишут с «Ленспецавтоматикой»

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    «Петербургский метрополитен» намерен подписать контракт на ремонт станции «Ладожская» через 10 дней. Жалоба на конкурс была признана необоснованной.

    Как подтвердили «Фонтанке» 27 января в комитете по транспорту, 7 февраля предполагается подписать контракт с компанией, которая подала единственную заявку, это «Ленспецавтоматика». Станцию планируется закрыть 4 марта. Раньше говорилось о 1 марта, но в любом случае сроки завязаны на готовность трамвайных путей. Их подрядчики КРТИ меняют на Заневском проспекте, чтобы обеспечить движение бесплатного трамвайного шаттла до «Площади Александра Невского», — он должен будет принять на себя пассажиропоток, который ранее прибывал к «Ладожской».

    Напомним, конкурс на ремонт «Ладожской» дважды тормозили жалобами, один раз его пришлось переобъявлять по новой стоимости. Сам ремонт продлится 11 месяцев, станция будет полностью закрыта. Смольный разработал схему изменения наземных маршрутов, чтобы обеспечить транспортное обслуживание Красногвардейского района и прибывающих на Ладожский вокзал пассажиров. Ключевой ее частью является запуск бесплатного трамвайного маршрута № 30 от Гранитной улицы до станций «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского»; на него запустят новый подвижной состав модели «Невский».

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    ПетербургРемонт метрополитенаТрамваиЛадожская
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