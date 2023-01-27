Человек шёл пешком по трассе среди тихвинских лесов. Чужой обгон стал для него смертельным

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 января.



По предварительным данным, вчера около 17:50 на 440-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога МАЗ с прицепом сбил человека. Это случилось вне населенного пункта, водитель во время обгона зацепил мужчину, который шёл в попутном направлении.



Пешеход скончался на месте, это был 61-летний житель Владимирской области. Водителю МАЗа 42 года, он живёт в Волхове, работает в строительно-торговой компании. С начала прошлого года его дважды ловили на нарушениях ПДД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю.

