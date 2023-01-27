    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-з

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.13eur75.33

    Человек шёл пешком по трассе среди тихвинских лесов. Чужой обгон стал для него смертельным

    3496
    8 комментариев

    Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 января.

    По предварительным данным, вчера около 17:50 на 440-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога МАЗ с прицепом сбил человека. Это случилось вне населенного пункта, водитель во время обгона зацепил мужчину, который шёл в попутном направлении.

    Пешеход скончался на месте, это был 61-летний житель Владимирской области. Водителю МАЗа 42 года, он живёт в Волхове, работает в строительно-торговой компании. С начала прошлого года его дважды ловили на нарушениях ПДД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикомДТП с пешеходомЛенинградская областьСбил пешехода насмерть
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 8

    BobCat227 Янв 2023 в 11:07
    В данном случае направление, в котором шёл пешеход, не имеет причинно-следственной связи с тем, что его сбили. Вообще опытные водители при наличии человека, велосипедиста или стоящего авто на обочине принимают немного влево либо снижают скорость во избежании таких вот трагедий. Пусть даже в ПДД этого впрямую и не требуется.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close