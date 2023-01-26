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    Между дождем и заморозками. В Петербурге снова «солят» тротуары перед ночным похолоданием

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    Петербуржцы вечером 26 января наблюдают, как дорожники обильно посыпают тротуары реагентами. Ночью ждут резкого похолодания сразу после дождя.

    Работу дорожников заснял корреспондент «Фонтанки» на 3-й линии Васильевского острова: работник ручного труда набирает лопату соли из ковша экскаватора, а потом разбрасывает ее, двигаясь от Малого проспекта к Среднему. Все это время моросит дождь.

    «Фонтанка.ру»

    В ГУДП «Центр» подтвердили, что готовятся к ночному похолоданию до минус пяти. В данном месте тротуар узкий, поэтому реагенты распределяются вручную. На видео работают сотрудники субподрядной организации.

    Напомним, этой зимой принято решение использовать на дорогах и чистую соль, не в составе песко-соляной смеси. Дорожники и профильные чиновники ссылаются на соображения безопасности. Читатели уже неоднократно присылали видео засыпки тротуаров «с лопаты», обычно это происходит перед заморозками. Несмотря на эти меры, в Смольном в конце декабря оперировали крайне неутешительными цифрами по зимним травмам.

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