Между дождем и заморозками. В Петербурге снова «солят» тротуары перед ночным похолоданием

Петербуржцы вечером 26 января наблюдают, как дорожники обильно посыпают тротуары реагентами. Ночью ждут резкого похолодания сразу после дождя.
Работу дорожников заснял корреспондент «Фонтанки» на 3-й линии Васильевского острова: работник ручного труда набирает лопату соли из ковша экскаватора, а потом разбрасывает ее, двигаясь от Малого проспекта к Среднему. Все это время моросит дождь.
«Фонтанка.ру»
В ГУДП «Центр» подтвердили, что готовятся к ночному похолоданию до минус пяти. В данном месте тротуар узкий, поэтому реагенты распределяются вручную. На видео работают сотрудники субподрядной организации.
Напомним, этой зимой принято решение использовать на дорогах и чистую соль, не в составе песко-соляной смеси. Дорожники и профильные чиновники ссылаются на соображения безопасности. Читатели уже неоднократно присылали видео засыпки тротуаров «с лопаты», обычно это происходит перед заморозками. Несмотря на эти меры, в Смольном в конце декабря оперировали крайне неутешительными цифрами по зимним травмам.