    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    2 м/с, зап

    760мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.13eur75.33

    Экс-зампред контрольного комитета Ленобласти арестован за особо крупную взятку

    781
    4 комментария

    Суд определил в следственный изолятор Олега Зинченко, ещё на прошлой неделе занимавшего должность первого зампреда контрольного комитета губернатора Ленинградской области.

    СУ СКР по Ленинградской области

    Об аресте Зинченко 26 января сообщает региональный Следственный комитет. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Подношения оценивают в 3 млн рублей. По информации 47news, в эту сумму входит участок с бонусом в виде оплаты коммунальных услуг и охраной на КПП, билеты на хоккейный матч, кофемашина, брендовый спортивный костюм.

    Уголовное дело возбуждено по факту махинаций с землёй и касается предыдущего места работы Зинченко на посту зампредседателя Леноблкомимущества. По версии следствия, в сентябре 2014 года — марте 2015-го он посодействовал заключению договоров долгосрочной аренды на угодья бывшего совхоза «Ленинградец» с заинтересованной коммерческой структурой — минуя процедуру торгов и по заниженной стоимости.

    СК пришёл за бывшим чиновником накануне. Как уточнили в ведомстве, приставку «экс» он получил за два дня до визита силовиков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АрестАрест чиновникаВзятка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close