Экс-зампред контрольного комитета Ленобласти арестован за особо крупную взятку

Суд определил в следственный изолятор Олега Зинченко, ещё на прошлой неделе занимавшего должность первого зампреда контрольного комитета губернатора Ленинградской области.

Об аресте Зинченко 26 января сообщает региональный Следственный комитет. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Подношения оценивают в 3 млн рублей. По информации 47news , в эту сумму входит участок с бонусом в виде оплаты коммунальных услуг и охраной на КПП, билеты на хоккейный матч, кофемашина, брендовый спортивный костюм.

Уголовное дело возбуждено по факту махинаций с землёй и касается предыдущего места работы Зинченко на посту зампредседателя Леноблкомимущества. По версии следствия, в сентябре 2014 года — марте 2015-го он посодействовал заключению договоров долгосрочной аренды на угодья бывшего совхоза «Ленинградец» с заинтересованной коммерческой структурой — минуя процедуру торгов и по заниженной стоимости.



СК пришёл за бывшим чиновником накануне. Как уточнили в ведомстве, приставку «экс» он получил за два дня до визита силовиков.

