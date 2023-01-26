Экс-зампред контрольного комитета Ленобласти арестован за особо крупную взятку

Суд определил в следственный изолятор Олега Зинченко, ещё на прошлой неделе занимавшего должность первого зампреда контрольного комитета губернатора Ленинградской области.
СУ СКР по Ленинградской области
Об аресте Зинченко 26 января сообщает региональный Следственный комитет. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Подношения оценивают в 3 млн рублей. По информации 47news, в эту сумму входит участок с бонусом в виде оплаты коммунальных услуг и охраной на КПП, билеты на хоккейный матч, кофемашина, брендовый спортивный костюм.
Уголовное дело возбуждено по факту махинаций с землёй и касается предыдущего места работы Зинченко на посту зампредседателя Леноблкомимущества. По версии следствия, в сентябре 2014 года — марте 2015-го он посодействовал заключению договоров долгосрочной аренды на угодья бывшего совхоза «Ленинградец» с заинтересованной коммерческой структурой — минуя процедуру торгов и по заниженной стоимости.
СК пришёл за бывшим чиновником накануне. Как уточнили в ведомстве, приставку «экс» он получил за два дня до визита силовиков.