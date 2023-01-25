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    Экс-зампред комитета Ленобласти задержан по подозрению в получении взятки

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    В Ленинградской области силовиками задержан бывший первый заместитель председателя контрольного комитета регионального правительства Олег Зинченко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

    Как сообщили вечером 25 января в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, в отношении Зинченко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, экс-чиновник (занимал должность замглавы контрольного комитета с сентября 2014-го по март 2015 года) незаконно покровительствовал коммерческим структурам при приобретении ими права собственности на земельные участки, расположенные в Ленинградской области, минуя процедуру торгов и по заниженной стоимости. За это он получил от коммерсантов взятку на общую сумму не менее 3 млн рублей.

    В результате проведённых обысков сразу по 14 адресам следователи изъяли документацию, представляющую интерес для расследования дела. В настоящий момент задержанный Зинченко допрашивается. Позднее будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

    Подробнее об этом уголовном деле и других его фигурантах — в материале 47news.

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