Range Rover из Петербурга догнал Fiat на Киевском шоссе под Псковом. Пострадали дети

Серьезная авария произошла на федеральной трассе Р-23 «Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь». Помощь медиков понадобилась троим, двое из них — дети.
На 309-м километре автодороги 30-летняя жительница Петербурга на автомобиле Range Rover не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с Fiat Ducato под управлением 57-летнего мужчины, сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Псковской области. По данным «Псковского агентства информации», водитель «Рэнджа» — гражданка Беларуси. Микроавтобус поворачивал в деревню Вернявино, когда его догнал внедорожник, пишет издание. На фото с места ДТП видно, что от удара Range Rover вылетел в кювет.
В результате аварии автомобилистка получила ушибы, а ее маленьких пассажиров — 6-летнюю девочку и 4-летнего мальчика — госпитализировали. Оба водителя в момент ДТП были трезвы. По факту произошедшего полиция ведет проверку.