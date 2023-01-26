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    «Давайте наслаждаться жизнью вместе». Старейшим человеком на Земле стала 115-летняя испанка с аккаунтом в соцсетях

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    В Книгу рекордов Гиннеса занесли Марию Браньяс Морера 1907 года рождения. Испанке родом из США сейчас 115 лет — она стала старейшим живущим человеком в мире после смерти 118-летней французской монахини Люсиль Рандон. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннеса.

    Фото: guinnessworldrecords.com
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    Мария Браньяс Морера родилась в Калифорнии 4 марта 1907 года. Ее родители эмигрировали туда за год до этого. Через 8 лет семья вернулась обратно в Испанию и поселилась в Каталонии. Сейчас Морера живет в доме престарелых на северо-востоке Испании. Женщина пережила обе мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию гриппа 1918 года и COVID-19.

    Несмотря на свой возраст, испанка пользуется соцсетями, отмечает The Guardian.

    «Жизнь ни для кого не вечна... В моем возрасте новый год — это подарок, скромный праздник, новое приключение, прекрасное путешествие, миг счастья. Давайте наслаждаться жизнью вместе», — говорится в ее аккаунте в публикации от 1 января.

    Фото: guinnessworldrecords.com

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