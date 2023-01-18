Она любила шоколад и вино. Во Франции умерла старейшая в мире женщина

Старейшая в мире женщина — 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон — скончалась в доме престарелых во сне. Об этом 17 января сообщает AFP, передает «Ъ».
«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — рассказал представитель дома престарелых в Тулоне, в котором жила француженка.
Люсиль Рандон стала старейшим человеком на планете после смерти японки Канэ Танаки в апреле 2022 года. Она родилась 11 февраля 1904 года. Была гувернанткой, работала в госпитале. Женщина стала монахиней в 1979 году и провела в монастыре на Савойе 30 лет.
Старейшая женщина говорила, что причина ее долголетия — в шоколаде и вине.
В начале 2010-х Рандон полностью ослепла и передвигалась на инвалидном кресле. Также француженка перенесла коронавирус в возрасте 116 лет.