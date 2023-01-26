Маршрутка задавила пенсионерку на дороге между Гатчиной и Павловском

Смертельное ДТП с пешеходом произошло утром 25 января в Гатчинском районе Ленобласти. Пожилая женщина погибла под колесами автобуса.



В половине девятого часа утра на 32-м километре дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск» автобус ПАЗ маршрута № К-545 «Лукаши — станция метро «Московская»», следуя со стороны Гатчины в направлении Павловска, сбил 73-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева. В результате пенсионерка скончалась на месте, стало известно «Фонтанке» 26 января.

Автобус принадлежит ОАО «АТП-31», которое обслуживает этот маршрут. За рулем находился 45-летний гражданин Кыргызстана. Мужчина приехал в Россию минувшей осенью, чтобы работать, и состоит на миграционном учете. За нарушения ПДД он в 2022–2023 годах не привлекался ни разу.