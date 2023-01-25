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    «Фонтанка» показывает, что нашли у больницы на Авангардной

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    В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии находок, остановивших земляные работы на территории петербургской городской больницы №15 на Авангардной улице 25 января.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Среди найденного котелок, армейский ремень, кости, часть которых торчит из земли. Предположительно, это останки трёх или четырёх человек, пока с точностью сказать невозможно. Их предстоит забрать Следственному комитету на исследование.

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    Атрибутика намекает, что погибшие могли быть морскими пехотинцами или моряками-балтийцами.

    Кроме того, по данным «Фонтанки», на Авангардной нашли гранату.

    Накануне в ГУ Росгвардии по Петербургу сообщали о найденной на территории медучреждения миномётной мине времён Великой Отечественной войны. Её вывезли и уничтожили на полигоне.

    В комитете по здравоохранению сообщили, что работы на Авангардной приостановлены.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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