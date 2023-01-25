«Фонтанка» показывает, что нашли у больницы на Авангардной

В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии находок, остановивших земляные работы на территории петербургской городской больницы №15 на Авангардной улице 25 января.
Среди найденного котелок, армейский ремень, кости, часть которых торчит из земли. Предположительно, это останки трёх или четырёх человек, пока с точностью сказать невозможно. Их предстоит забрать Следственному комитету на исследование.
Атрибутика намекает, что погибшие могли быть морскими пехотинцами или моряками-балтийцами.
Кроме того, по данным «Фонтанки», на Авангардной нашли гранату.
Накануне в ГУ Росгвардии по Петербургу сообщали о найденной на территории медучреждения миномётной мине времён Великой Отечественной войны. Её вывезли и уничтожили на полигоне.
В комитете по здравоохранению сообщили, что работы на Авангардной приостановлены.