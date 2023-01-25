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    У больницы на Авангардной второй день находят боеприпасы. Теперь с человеческими останками

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    Строительные работы на территории городской больницы №15 в Петербурге, где готовятся возводить новый корпус, поставлены на паузу 25 января. Причина — в неожиданных находках.

    Предоставлено сотрудниками больницы №15

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, в среду рабочие копали траншею под водопровод и обнаружили останки и боеприпасы. По предварительным данным издания, кости и предполагаемое «наследство» времён Великой Отечественной войны найдены на Авангардной, 4, со стороны «Леруа Мерлен».

    Работы приостановлены, на место вызвали правоохранительные органы.

    В комздраве уточнили, что снос корпусов больницы №15 завершён, стройка начнётся в апреле.

    Боеприпасы рабочие находят второй день. Накануне в ГУ Росгвардии по Петербургу рассказали о миномётной мине калибра 82 миллиметра, проверять которую приезжали взрывотехники ОМОН «Бастион». Мина была в состоянии коррозии, времён войны. Её вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили.

    «Фонтанка» писала, что под снос на Авангардной были запланированы два здания, в одном находились ­урологическое и стоматологическое отделения, в другом — гематологическое и отделение переливания крови. На их месте должны возвести лечебно-диагностический корпус на 569 койко-мест общей площадью около 49 тысяч квадратных метров.

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