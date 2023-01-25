Под Петербургом похоронили бойца «Вагнера». В судах его помнят по пьяной езде и мошенничеству

При боевых действиях на Украине погиб 29-летний боец ЧВК «Вагнер» Артём Пушкин. Об этом сообщили в администрации Свирицкого сельского поселения Волховского района Ленобласти 25 января.



Сегодня в посёлке Свирица состоялось прощание с погибшим. Подробности о его воинском опыте не сообщаются.

По данным картотеки судов, Пушкин сталкивался с правосудием как минимум пять раз. Привлекался за кражу, мошенничество, пьяную езду. Последние правонарушения совершены им на территории Ростовской области. В судебных материалах от февраля 2022 года сообщается о беременной гражданской жене Пушкина.