    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, ю-з

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.75eur74.69

    Боевые действия на Украине

    Под Петербургом похоронили бойца «Вагнера». В судах его помнят по пьяной езде и мошенничеству

    4041

    При боевых действиях на Украине погиб 29-летний боец ЧВК «Вагнер» Артём Пушкин. Об этом сообщили в администрации Свирицкого сельского поселения Волховского района Ленобласти 25 января.

    Сегодня в посёлке Свирица состоялось прощание с погибшим. Подробности о его воинском опыте не сообщаются.

    По данным картотеки судов, Пушкин сталкивался с правосудием как минимум пять раз. Привлекался за кражу, мошенничество, пьяную езду. Последние правонарушения совершены им на территории Ростовской области. В судебных материалах от февраля 2022 года сообщается о беременной гражданской жене Пушкина.

    Ранее стало известно о вернувшемся из зоны боевых действий бойце ЧВК «Вагнер» Александре Тютине. Петербургского риелтора осудили на 23 года за убийство 4 человек. Он получил свободу, вернувшись из зоны СВО, и улетел в Турцию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЧВК ВагнерПохороныЧВКБоевые действия на Украине

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close