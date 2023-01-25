Пискаревскому добавят пробок: на проспекте до лета ограничат проезд и закроют поворот на шоссе Революции

Ремонт и строительство коммуникаций с 28 и 30 января ограничит движение транспорта в трех районах Петербурга: Калининском, Кировском и Петроградском. Об этом 25 января предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 28 января по 2 июня для строительства водопровода ограничат проезд по Пискарёвскому проспекту на участке от улицы Жукова до Свердловской набережной. Одновременно будет закрыт поворот с Пискарёвского на шоссе Революции.