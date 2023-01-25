Пискаревскому добавят пробок: на проспекте до лета ограничат проезд и закроют поворот на шоссе Революции

Ремонт и строительство коммуникаций с 28 и 30 января ограничит движение транспорта в трех районах Петербурга: Калининском, Кировском и Петроградском. Об этом 25 января предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 28 января по 2 июня для строительства водопровода ограничат проезд по Пискарёвскому проспекту на участке от улицы Жукова до Свердловской набережной. Одновременно будет закрыт поворот с Пискарёвского на шоссе Революции.
Реконструкция теплосети с 28 января по 10 мая перекроет боковой проезд Автомобильной улицы на участке между проспектами Стачек и Народного Ополчения. Развернуться в сторону проспекта Стачек можно будет только через бульвар Новаторов и Трамвайный проспект.
С 30 января по 19 февраля перекроют движение на участке набережной реки Карповки от Барочной улицы до улицы Даля. Там строят газопровод.