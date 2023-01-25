Легковая машина подогрела магазин в районе Удельной

Второе за утро 25 января возгорание автотранспорта на севере Петербурга. На этот раз сгорела легковая машина.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Автомобиль вспыхнул на парковке у магазина «Магнит» на Ярославском проспекте (Выборгский район). Работу пожарных наблюдал фотограф «Фонтанки». О пожаре также сообщили очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в телеграм-канал «Мегаполис».
По данным ГУ МЧС, вызов на Скобелевский проспект, 5, поступил в 8:52. Два пожарных расчёта справились с возгоранием к 9:22. «Ниссан» сгорел полностью, сведения о пострадавших не поступали.
Около 6 часов утра в автобусном парке на Автобусной улице, напомним, сгорел пассажирский автобус. Люди не пострадали.