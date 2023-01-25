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    Легковая машина подогрела магазин в районе Удельной

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Второе за утро 25 января возгорание автотранспорта на севере Петербурга. На этот раз сгорела легковая машина.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Автомобиль вспыхнул на парковке у магазина «Магнит» на Ярославском проспекте (Выборгский район). Работу пожарных наблюдал фотограф «Фонтанки». О пожаре также сообщили очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в телеграм-канал «Мегаполис».

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    По данным ГУ МЧС, вызов на Скобелевский проспект, 5, поступил в 8:52. Два пожарных расчёта справились с возгоранием к 9:22. «Ниссан» сгорел полностью, сведения о пострадавших не поступали.

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    Около 6 часов утра в автобусном парке на Автобусной улице, напомним, сгорел пассажирский автобус. Люди не пострадали.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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