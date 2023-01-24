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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Молодой водитель не стал пропускать «Опель» на Мечникова и отправил в больницу 5-летнего мальчика

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    Серьезная авария произошла вечером 23 января в Калининском районе Петербурга. В результате пострадал маленький пассажир.

    В 18:30 у дома 19 по проспекту Мечникова 21-летний водитель автомобиля Honda Accord при повороте налево на Брюсовскую улицу не пропустил ехавший во встречном направлении Opel Astra под управлением 39-летнего водителя. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В результате аварии травмы получил 5-летний мальчик, ехавший пассажиром в «Опеле». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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