Молодой водитель не стал пропускать «Опель» на Мечникова и отправил в больницу 5-летнего мальчика

Серьезная авария произошла вечером 23 января в Калининском районе Петербурга. В результате пострадал маленький пассажир.



В 18:30 у дома 19 по проспекту Мечникова 21-летний водитель автомобиля Honda Accord при повороте налево на Брюсовскую улицу не пропустил ехавший во встречном направлении Opel Astra под управлением 39-летнего водителя. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии травмы получил 5-летний мальчик, ехавший пассажиром в «Опеле». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.