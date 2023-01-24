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    Петербургские харзы думают, что настала весна. Они резвятся и заигрывают с сотрудниками зоопарка

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    Пускай зима в Петербурге только перевалила за середину, для харз Катрины и Сильвера из Ленинградского зоопарка время течет по-своему. Из-за потепления они подумали, что началась весна, и активно это празднуют.

    Ленинградский зоопарк

    О том, как дела у питомцев, 23 января рассказывает пресс-служба зоопарка. Харзы заигрывают с работниками, прыгают с ветки на ветку и играют в догонялки. Не смогла их увлечь даже коробка с новой игрушкой — зверьки сейчас очень уж неугомонны.

    «Даже скромный Сильвер поучаствовал в съемках, что для него большая редкость. Вот так теплая зима двух харз обманула!» — рассказывают в зоопарке.

    Ранее в Ленинградском зоопарке появился единорог — «Фонтанка» рассказывала, в чем его секрет.

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