Петербургские харзы думают, что настала весна. Они резвятся и заигрывают с сотрудниками зоопарка

Пускай зима в Петербурге только перевалила за середину, для харз Катрины и Сильвера из Ленинградского зоопарка время течет по-своему. Из-за потепления они подумали, что началась весна, и активно это празднуют.

О том, как дела у питомцев, 23 января рассказывает пресс-служба зоопарка. Харзы заигрывают с работниками, прыгают с ветки на ветку и играют в догонялки. Не смогла их увлечь даже коробка с новой игрушкой — зверьки сейчас очень уж неугомонны.



«Даже скромный Сильвер поучаствовал в съемках, что для него большая редкость. Вот так теплая зима двух харз обманула!» — рассказывают в зоопарке.

