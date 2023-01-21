В Ленинградском зоопарке появился единорог. Те, кто увидел, — счастливчики

По вольеру в Ленинградском зоопарке разгуливает настоящий единорог, но не из мифов и сказок. На снимках — самка оленя по имени Майя, которая не успела сбросить второй рог. О животном рассказали в Telegram-канале зверинца.
«Вы везунчик, если вам удалось застать питомца в таком виде, ведь сколько олень проходит «единорогом» — совершенно непредсказуемо», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Любопытно, что на снимках — именно самка северных оленей. Исключительно у этого вида рогами коронованы особи как женского, так и мужского пола.