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    В Ленинградском зоопарке появился единорог. Те, кто увидел, — счастливчики

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    По вольеру в Ленинградском зоопарке разгуливает настоящий единорог, но не из мифов и сказок. На снимках — самка оленя по имени Майя, которая не успела сбросить второй рог. О животном рассказали в Telegram-канале зверинца.

    «Вы везунчик, если вам удалось застать питомца в таком виде, ведь сколько олень проходит «единорогом» — совершенно непредсказуемо», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

    Любопытно, что на снимках — именно самка северных оленей. Исключительно у этого вида рогами коронованы особи как женского, так и мужского пола.

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