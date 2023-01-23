Трагедия за трагедией. У дамбы в Кронштадте ещё двое провалились под лёд

Трагедия у дамбы в Кронштадте не напугала желающих проверить крепость льда и собственную удачу. Воскресная прогулка для двоих закончилась в воде, спасти удалось одного.

С очередным предупреждением к петербуржцам и гостям города 23 января обратилась Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС). Как напоминают в пресс-службе, из-за продолжающейся оттепели сковавший Финский залив лёд обманчиво хрупок. Накануне он не выдержал двоих.

Молодые люди провалились в воду в районе судопропускного сооружения С-1. Женщину удалось спасти, мужчину — нет.