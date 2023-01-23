Трагедия за трагедией. У дамбы в Кронштадте ещё двое провалились под лёд

Трагедия у дамбы в Кронштадте не напугала желающих проверить крепость льда и собственную удачу. Воскресная прогулка для двоих закончилась в воде, спасти удалось одного.
С очередным предупреждением к петербуржцам и гостям города 23 января обратилась Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС). Как напоминают в пресс-службе, из-за продолжающейся оттепели сковавший Финский залив лёд обманчиво хрупок. Накануне он не выдержал двоих.
Молодые люди провалились в воду в районе судопропускного сооружения С-1. Женщину удалось спасти, мужчину — нет.
Днём ранее у дамбы в 10 метрах от берега сдулась резиновая лодка, в которой находились два рыбака. Один смог выбраться на берег, тело второго нашли в воскресенье.
«В связи с длительной оттепелью идет интенсивный процесс разрушения ледового покрытия Финского залива. Течение воды через водо- и судопропускные сооружения КЗС, ветровые и волновые нагрузки делают лёд хрупким, увеличивая опасность возникновения трещин и отрыва льдин», — предупреждают в пресс-службе и просят беречь себя и близких.
Запрет выхода на лёд действует в Петербурге с 15 ноября. Для Финского залива с середины января и до 14 марта возможно «окно» — но только при устойчивых морозах. Неделя оттепели не отпугнула тех, кто гулял по Неве и играл в хоккей с видом на Зимний дворец.