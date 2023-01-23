Катастрофа балтийского «Титаника». Затонувший паром «Эстония» был непригоден для плавания

Паром «Эстония», затонувший в Балтийском море 28 лет назад, был непригоден для плавания, при этом подтверждений взрыва или столкновения с другим объектом не найдено.
Об этом 23 января заявил руководитель Эстонского центра расследований несчастных случаев Рене Арикас, пишут финские СМИ. Эксперты заключили, что собранные доказательства не дают никаких оснований считать, что «Эстония» столкнулась с другим объектом или военным кораблём. Также ничто не указывает на взрыв.
Как и в отчёте 1997 года, в новом указано, что конструкция парома имела недостатки в носовом визоре. В комиссии заявили, что осмотр носовой части не проводился и паром был ошибочно сертифицирован как пригодный для плавания.
Специалисты пришли к выводу, что визор в отдельных элементах не соответствовал конструкторским чертежам, часть сварочных швов была выполнена некачественно. В итоге он не выдержал ударов больших водных масс. При этом отмечается, что эта часть парома была типичной для судов того времени, которые курсировали по Балтике.
Пробоины и деформации в корпусе парома, вероятно, вызваны перемещениями судна по морскому дну.
Новые исследования «Эстонии» и причин его гибели проводят совместно Эстония, Швеция и Финляндия. Их начали после выхода документального фильма «"Эстония" — находка, которая меняет всё», в котором показали в том числе дыру в корпусе парома, о которой не было известно ранее. Ожидается, что предварительная оценка будет готова к 2024 году.