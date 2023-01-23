Катастрофа балтийского «Титаника». Затонувший паром «Эстония» был непригоден для плавания

Паром «Эстония», затонувший в Балтийском море 28 лет назад, был непригоден для плавания, при этом подтверждений взрыва или столкновения с другим объектом не найдено.



Об этом 23 января заявил руководитель Эстонского центра расследований несчастных случаев Рене Арикас, пишут финские СМИ. Эксперты заключили, что собранные доказательства не дают никаких оснований считать, что «Эстония» столкнулась с другим объектом или военным кораблём. Также ничто не указывает на взрыв.

Как и в отчёте 1997 года, в новом указано, что конструкция парома имела недостатки в носовом визоре. В комиссии заявили, что осмотр носовой части не проводился и паром был ошибочно сертифицирован как пригодный для плавания.