Дом Басевича просят признать памятником. Пока вопрос рассматривается, снос запрещен

В комитет по охране памятников Петербурга подано заявление о признании дома Басевича на Большой Пушкарской улице выявленным объектом культурного наследия. Заявление подписали историк архитектуры, член реготделения НК ИКОМОС Александр Кречмер и замглавы совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга Михаил Мильчик. Документ зарегистрирован в комитете 23 января, сообщает телеграм-канал «Градозащитный пресс-центр».

Михаил Мильчик в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил эту информацию. По закону, КГИОП должен в течение 90 дней с момента регистрации заявления организовать работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Решение принимается коллегиально по итогам голосования специальной комиссии. В итоге чиновники должны либо включить здание в перечень выявленных памятников, либо отказать во включении. На время, пока идет рассмотрение заявления, демонтаж здания запрещен.

Заявители предлагают взять под государственную охрану габариты и объемно-пространственное решение здания, капитальные стены, архитектурно-художественное решение лицевого фасада и дворовых фасадов, парадных вестибюлей, лестниц, элементы архитектурно-художественного решения ряда квартир. В январе Горсуд оставил в силе решение предыдущей инстанции и подтвердил, что дом Басевича является аварийным. Градозащитники с этими выводами не согласны, в их пользу говорят, в частности, выводы судебной экспертизы, которая пришла к выводу, что здание является аварийным только частично и пригодно для ремонта.