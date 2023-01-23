Дом Басевича просят признать памятником. Пока вопрос рассматривается, снос запрещен

В комитет по охране памятников Петербурга подано заявление о признании дома Басевича на Большой Пушкарской улице выявленным объектом культурного наследия. Заявление подписали историк архитектуры, член реготделения НК ИКОМОС Александр Кречмер и замглавы совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга Михаил Мильчик. Документ зарегистрирован в комитете 23 января, сообщает телеграм-канал «Градозащитный пресс-центр».
Михаил Мильчик в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил эту информацию. По закону, КГИОП должен в течение 90 дней с момента регистрации заявления организовать работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Решение принимается коллегиально по итогам голосования специальной комиссии. В итоге чиновники должны либо включить здание в перечень выявленных памятников, либо отказать во включении. На время, пока идет рассмотрение заявления, демонтаж здания запрещен.
Заявители предлагают взять под государственную охрану габариты и объемно-пространственное решение здания, капитальные стены, архитектурно-художественное решение лицевого фасада и дворовых фасадов, парадных вестибюлей, лестниц, элементы архитектурно-художественного решения ряда квартир.
В январе Горсуд оставил в силе решение предыдущей инстанции и подтвердил, что дом Басевича является аварийным. Градозащитники с этими выводами не согласны, в их пользу говорят, в частности, выводы судебной экспертизы, которая пришла к выводу, что здание является аварийным только частично и пригодно для ремонта.
В настоящее время действуют обеспечительные меры, которые приостановили действие разрешение на строительство. Проект предполагает реконструкцию здания под апартаменты для артистов театра балета Бориса Эйфмана. Так как предполагается сохранение только части лицевого фасада, защитники здания считают это сносом, а не реконструкцией, и требуют сохранить здание.
Еще в 2021 году «Фонтанка» показывала, как выглядит изнутри одна из самых известных «заброшек» Петербурга.
Дом Басевича временно получил статус вещдока по громкому уголовному делу о сносе исторических зданий в Петербурге, но позднее этот статус был снят. Тем не менее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что расследование продолжается, и пообещал не оставлять здание без внимания.