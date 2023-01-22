Три машины по непонятным причинам столкнулись на КАД: в больницу увезли двух девочек

Полицейские Петербурга устанавливают обстоятельства двух аварий, в которых пострадали дети.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 января, первая произошла накануне около полудня у дома 75 по Кондратьевскому проспекту. По предварительной информации, 66-летний водитель «Форда Куга» поворачивал на нерегулируемом перекрестке и не пропустил двигавшийся по главной дороге «БМВ 318». Произошло столкновение, в результате которого 5-летнюю пассажирку «БМВ» увезли в больницу.

А через полтора часа три автомобиля при неустановленных обстоятельствах столкнулись на 79-км внешнего кольца КАД: «ГАЗ 3302», «Рено Дастер» и «Митсубиси Аутлендер».