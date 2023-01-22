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    Три машины по непонятным причинам столкнулись на КАД: в больницу увезли двух девочек

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    Полицейские Петербурга устанавливают обстоятельства двух аварий, в которых пострадали дети.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 января, первая произошла накануне около полудня у дома 75 по Кондратьевскому проспекту. По предварительной информации, 66-летний водитель «Форда Куга» поворачивал на нерегулируемом перекрестке и не пропустил двигавшийся по главной дороге «БМВ 318». Произошло столкновение, в результате которого 5-летнюю пассажирку «БМВ» увезли в больницу.

    А через полтора часа три автомобиля при неустановленных обстоятельствах столкнулись на 79-км внешнего кольца КАД: «ГАЗ 3302», «Рено Дастер» и «Митсубиси Аутлендер».

    В результате ДТП пострадали две девочки, 8 и 11 лет. Их и водителя «Дастера» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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