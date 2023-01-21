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    Переехал в комнату дочери и сексуально манипулировал другими. В США на 60 лет осудили отца студентки

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    Отец студентки американского колледжа, переехавший к дочери и манипулировавший целой группой студентов учебного заведения, приговорен к 60 годам лишения свободны в США. Об этом сообщает CNN.

    В основу обвинения легли вымогательство, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительный труд. По данным издания, к обвинениям прибавили уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

    Преступления начались в 2010 году. Тогда 63-летний мужчина начал подвергать своих жертв «лишению сна, психологическому и сексуальному унижению, словесным оскорблениям, угрозам физической расправы».

    По мнению прокурора, в течение многих лет мужчина «наносил жестокие и пожизненные травмы невинным жертвам». В частности, он делал откровенные фото и применял насилие. «Жертвы платили, истощая сбережения своих родителей, открывая кредитные линии, выпрашивая взносы у знакомых, продавая собственность и зарабатывая деньги проституцией», – отмечает местная прокуратура.

    Известно, что у осужденного конфискуют без малого 2,5 миллиона долларов.

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    СШАНасилиеПреступление
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