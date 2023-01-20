    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, сев

    763мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.85eur74.41

    Они поссорились. Жителя Кубани подозревают в убийстве и сожжении пожилой махечи

    842
    обсудить

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя станицы Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края. Его подозревают в убийстве своей 72-летней мачехи (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили 20 января в краевом управлении СК РФ.

    По данным следствия, в ночь на 19 января фигурант пришёл к мачехе домой, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта пасынок задушил женщину, после чего, желая скрыть следы преступления, поджёг её дом. Соседи погибшей, увидев огонь, вызвали пожарных, которые и нашли в доме мёртвое тело.

    В настоящее время подозреваемый задержан и допрашивается. С учётом его личности с ним будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, уточнили в Следственном комитете.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Краснодарский крайСКПожарПроисшествиеУбийствоСледственные действия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close