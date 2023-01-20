Они поссорились. Жителя Кубани подозревают в убийстве и сожжении пожилой махечи

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя станицы Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края. Его подозревают в убийстве своей 72-летней мачехи (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили 20 января в краевом управлении СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 19 января фигурант пришёл к мачехе домой, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта пасынок задушил женщину, после чего, желая скрыть следы преступления, поджёг её дом. Соседи погибшей, увидев огонь, вызвали пожарных, которые и нашли в доме мёртвое тело.
В настоящее время подозреваемый задержан и допрашивается. С учётом его личности с ним будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, уточнили в Следственном комитете.