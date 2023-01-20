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    Боевые действия на Украине

    «Ленинградец» HIMARS не боится. Жителей Ленобласти просят скинуться на именной БТР

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    Депутат ЗакСа Ленобласти Андрей Гардашников призвал граждан и бизнес отправлять деньги благотворительному фонду «За наших». В пример избирателям он привел бывшего народного избранника Вадима Малыка, который уже пожертвовал 200 тысяч рублей.

    Как пишет 47news, на днях от имени фонда на «Уралвагонзавод» направили запрос о том, сколько стоит новый БТР. Именно на эту единицу техники и хотят объявить сбор в Кировском районе области. Гардашников рассказал изданию, что речь идёт о новейшей модели БТР-82а стоимостью в 32 миллиона рублей.

    На замечание о том, что обыкновенный БТР стоит 3,5 миллиона, депутат отметил, что такой армии не нужен. «За пару миллионов можно купить старый бэушный БТР. Зачем он нужен нашей армии? Нужно, чтобы на машине и приборы соответствующие, и тепловизоры были. Мы хотим сделать его именным и отправить на фронт. Назовём "Ленинградец"», — говорит Гардашников.

    Издание уточнило, что будет, если из поставляемой Украине американской РСЗО HIMARS ударят по БТР. На это последовал ответ, что «Хаймарсы» «не бьют по технике».

    Говоря о сроках, Гардашников выразил надежду, что средства удастся собрать за полгода. Если, конечно, поможет крупный бизнес.

    В описании на сайте Минобороны сказано, что БТР-82а предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и имеет ночной прицел ТКН-4ГА-02. Принят на вооружение в 2013 году.

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    БТР

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