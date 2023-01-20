«Ленинградец» HIMARS не боится. Жителей Ленобласти просят скинуться на именной БТР

Депутат ЗакСа Ленобласти Андрей Гардашников призвал граждан и бизнес отправлять деньги благотворительному фонду «За наших». В пример избирателям он привел бывшего народного избранника Вадима Малыка, который уже пожертвовал 200 тысяч рублей.



Как пишет 47news, на днях от имени фонда на «Уралвагонзавод» направили запрос о том, сколько стоит новый БТР. Именно на эту единицу техники и хотят объявить сбор в Кировском районе области. Гардашников рассказал изданию, что речь идёт о новейшей модели БТР-82а стоимостью в 32 миллиона рублей.

