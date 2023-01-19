Стало известно, сколько в Петербурге нарушителей правил парковки

За 2022 год в Петербурге вынесли 711 тысяч постановлений за нарушения в зоне действия дорожных знаков «Остановка/стоянка запрещена». На штрафстоянки уехали 105 тысяч машин.
Результатами прошлого года 19 января делится комитет по транспорту. По его данным, чаще всего эти знаки игнорировали в Центральном районе, отсюда на штрафстоянки отправились 12,5 тысячи автомобилей. В тройке лидеров также Выборгский и Московский районы.
Еще 420 тысяч постановлений вынесено за нарушение правил пользования платной парковкой. Ранее комитет финансов сообщал, что по итогам 2022 года сумма собранных штрафов в платной зоне составит около 900 млн рублей. Прогноз на 2023 год, когда эта зона распространится на Василеостровский и Петроградский районы, составляет 2 млрд рублей.
Напомним, полтора года назад полномочия по администрированию нарушений в зоне знаков 3.27–3.30 «Остановка/стоянка запрещена» перешли от ГИБДД комитету по транспорту. Подавляющая часть протоколов составляется по результатам работы автоматических комплексов фиксации. Кроме того, пожаловаться на нарушения могут сами петербуржцы. Штраф для нарушителей составляет 3 тысячи рублей.