Стало известно, сколько в Петербурге нарушителей правил парковки

За 2022 год в Петербурге вынесли 711 тысяч постановлений за нарушения в зоне действия дорожных знаков «Остановка/стоянка запрещена». На штрафстоянки уехали 105 тысяч машин.



Результатами прошлого года 19 января делится комитет по транспорту. По его данным, чаще всего эти знаки игнорировали в Центральном районе, отсюда на штрафстоянки отправились 12,5 тысячи автомобилей. В тройке лидеров также Выборгский и Московский районы.



Еще 420 тысяч постановлений вынесено за нарушение правил пользования платной парковкой. Ранее комитет финансов сообщал, что по итогам 2022 года сумма собранных штрафов в платной зоне составит около 900 млн рублей. Прогноз на 2023 год, когда эта зона распространится на Василеостровский и Петроградский районы, составляет 2 млрд рублей.

