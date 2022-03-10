С начала года петербуржцы более 3000 раз пожаловались на неправильную парковку

Комитет по транспорту Петербурга в 2022 году получил от горожан более трех тысяч жалоб на нарушение правил остановки и стоянки транспорта. Активнее всех в этом плане оказались жители Приморского района.
С начала года сотрудники комитета отработали 3133 заявки о неправильной парковке в Петербурге (в зоне действия запрещающих парковаться знаков 3.27–3.30), которые были направлены через специальную форму на сайте, сообщает 10 марта пресс-служба ведомства. Больше всего — 398 заявок — поступило из Приморского района. В тройке самых активных оказались также Московский и Выборгский районы — на них пришлось 371 и 322 заявки соответственно.
Указанные в жалобах адреса включались в маршруты патрулирования улиц пешими инспекторами. В результате 286 автомобилей эвакуировали, еще 24 протокола составили на месте.
В комитете напоминают, что нарушение правил стоянки и остановки, согласно п. 5 ст. 12.16 КоАП, предполагает штраф в 3000 рублей. Если оплатить его в первые 20 дней, то можно получить скидку в 50%. А если затянуть оплату более чем на 60 дней, то это уже нарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за которое накладывается двойной штраф — 6000 рублей.
Во время патрулирования инспекторы часто выявляют еще одно нарушение — парковку на местах для инвалидов. За это полагается штраф в 5000 рублей и эвакуация машины, добавляют в ведомстве.