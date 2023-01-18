Участника телешоу о похудении задержали в Петербурге по делу об организации проституции

Петербургского риелтора задержали в Петербурге по делу об организации и содержании притонов для проституции. Ранее он засветился в шоу «Взвешенные люди».
34-летнего петербуржца и его 59-летнюю знакомую сотрудники уголовного розыска задержали накануне около девяти утра у ЖК на Свердловской набережной, стало известно «Фонтанке» 18 января. По версии следствия, парочка решила заработать на «живом» товаре. Для этого они арендовали несколько помещений в центральном и Выборгском районах Петербурга. Наняли работниц с пониженной социальной ответственностью, администраторов и охранников.
Но о деятельности заведений стало известно к осени 2022 года, и в главке было возбуждено уголовное дело. А предполагаемых организаторов бизнеса задержали только сейчас.
Если, согласно соцсетям, 59-летняя задержанная больше любит цветы, чем людей, то её предполагаемый подельник успел побывать участником второго сезона шоу о похудении и продержался аж до 13-го выпуска, сбросив 67 кг.
Пока ему придется привыкать к ограниченному меню изолятора. Женщину же после допроса отпустили под подписку о невыезде.