Стал известен график Путина в ходе его приезда в Петербург на День прорыва блокады

В среду, 18 января, президент РФ Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
График главы государства в ходе его визита в Петербург и список мероприятий с его участием 17 января опубликовали в Кремле.
В частности, стало известно, что Путин возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленобласти, а также к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.
Кроме этого президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где запланирована его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.
Также в рамках рабочей поездки в СЗФО Владимир Путин осмотрит цеха входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого запланирована рабочая встреча президента с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Фонтанка» писала, что ранее в Кремле подтвердили приезд Путина в город на Неве на этой неделе.