Стал известен график Путина в ходе его приезда в Петербург на День прорыва блокады

В среду, 18 января, президент РФ Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

График главы государства в ходе его визита в Петербург и список мероприятий с его участием 17 января опубликовали в Кремле.



В частности, стало известно, что Путин возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленобласти, а также к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.



Кроме этого президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где запланирована его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

