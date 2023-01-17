    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, вос

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.29eur73.83

    Стал известен график Путина в ходе его приезда в Петербург на День прорыва блокады

    18902
    15 комментариев

    В среду, 18 января, президент РФ Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

    График главы государства в ходе его визита в Петербург и список мероприятий с его участием 17 января опубликовали в Кремле.

    В частности, стало известно, что Путин возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленобласти, а также к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

    Кроме этого президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где запланирована его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

    Также в рамках рабочей поездки в СЗФО Владимир Путин осмотрит цеха входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого запланирована рабочая встреча президента с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

    «Фонтанка» писала, что ранее в Кремле подтвердили приезд Путина в город на Неве на этой неделе.

    18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобождён Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. В программе предстоящих торжеств — возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости, зажжение факелов на Ростральных колоннах, мероприятия в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургВизит ПутинаПутинПрорыв блокады Ленинграда
    ЛАЙК11
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ40
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    27903865717 Янв 2023 в 16:41
    За прошедший год не слыхал ничего нового от Шнурова, а ведь столько интересных фактов было. Ну Белова помянули, и то хорошо.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close