Смольный рассказал, когда ждать первую единую квитанцию ЖКХ

Первые абоненты в Петербурге получат единую квитанцию ЖКХ в июне 2023 года. Переход специально проведут в период холодных батарей.
О том, что единая квитанция появится в июне, 17 января рассказал журналистам глава жилищного комитета Олег Зотов. Переход на новый платежный документ осуществится в межотопительный период, когда суммы в квитанциях значительно меньше, чем зимой: меньше цена ошибки и сумма кассового разрыва, который неизбежно появится у управляющих компаний из-за того, что частично авансовая система оплаты меняется на целиком фактическую — то есть за прошедший расчетный период. Как примерно квитанция будет выглядеть, «Фонтанка» уже подробно рассказывала и показывала.
Напомним, с 9 января в Петербурге заработал «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга» — он образован путем присоединения АО «ВЦКП» к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Именно он будет осуществлять переход на единую квитанцию ЖКХ, однако процесс будет постепенным, и в первые месяцы абоненты будут получать привычные розовые и белые квитанции. Предполагается, что большинство управляющих организаций перейдет на единую квитанцию за два межотопительных периода — 2023 и 2024 годов. Подробнее о том, что такое единая квитанция, как она будет внедряться и как повлияет на расходы жителей, читайте на «Фонтанке».