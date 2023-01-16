Бесплатный трамвай планируют запустить в Петербурге на время ремонта «Ладожской»

В период закрытия станции метро «Ладожская» в Петербурге будет работать бесплатный трамвайный маршрут. Таков план транспортного блока, последнее слово - за комитетом по тарифам.



По данным «Фонтанки», транспортный блок принял решение запустить трамвайный шаттл, который будет следовать от станции метро «Ладожская» через «Новочеркасскую» до «Площади Александра Невского». Трамвай будет работать в период ремонта станции «Ладожская» на ремонт: предполагается, что ее закроют 1 марта, сами работы продлятся почти год. Ранее Смольный заявлял, что собирается запустить шаттл до «Новочеркасской», чтобы вывезти большой пассажиропоток, который прибывает к «Ладожской» на трамвае «Чижик» или на поездах. Говорил и о бесплатном проезде. Сейчас принято решение, что ехать он будет до «Площади Александра Невского», потому что пропускной способности одной только «Новочеркасской» может не хватить, чтобы принять всех.



Кроме того, по аналогичному маршруту запустят автобусные маршруты №№ 24М и 27М, здесь проезд будет оплачиваться в обычном порядке. Они будут следовать от площади Александра Невского они будут доезжать до Косыгина, после чего следовать по текущим маршрутам №№ 24 и 27. Подробнее и нагляднее с планами Смольного по транспортному обеспечению Красногвардейского района в период закрытия «Ладожской» можно ознакомиться на «Фонтанке».