Маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату услуг ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть возможность использования материнского капитала на оплату услуг ЖКХ. В кабмине подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке», пишут 16 января «Известия».



Возможность тратить маткапитал на ЖКХ, по мнению Лантратовой, даст многодетным семьям поддержку на несколько лет.



Тарифы на ЖКУ в соответствии с постановлением правительства выросли 1 декабря. В некоторых регионах, по словам Лантратовой, на коммуналку уходит половина семейного дохода. Ввиду регулярного повышения тарифов многие семьи копят долги. Некоторые многодетные семьи не в силах содержать большие квартиры, которые им положены.

