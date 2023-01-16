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    Маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату услуг ЖКХ

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    Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть возможность использования материнского капитала на оплату услуг ЖКХ. В кабмине подтвердили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке», пишут 16 января «Известия».

    Возможность тратить маткапитал на ЖКХ, по мнению Лантратовой, даст многодетным семьям поддержку на несколько лет.

    Тарифы на ЖКУ в соответствии с постановлением правительства выросли 1 декабря. В некоторых регионах, по словам Лантратовой, на коммуналку уходит половина семейного дохода. Ввиду регулярного повышения тарифов многие семьи копят долги. Некоторые многодетные семьи не в силах содержать большие квартиры, которые им положены.

    «По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — заметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой.

    Сейчас маткапитал часто тратят на покупку жилья, но это актуально не для всех.

    «Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас», — пояснила депутат.

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