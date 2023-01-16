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    Вахтанг Кикабидзе будет похоронен рядом с матерью

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    Советский и грузинский киноактер, певец, сценарист, кинорежиссер и действующий депутат грузинского парламента Вахтанг Кикабидзе будет похоронен в Тбилиси 19 января на Верийском кладбище, рядом с матерью. Об этом 16 января сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Рати Абзианидзе.

    Проводы начнутся в здании Тбилисского концертного зала.

    «Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Таково было желание Бубы при жизни», — заявил продюсер.

    Вахтанг Кикабидзе умер вчера после долгой болезни. Ему было 84 года. Подробнее о жизненном и творческом пути актера читайте на «Фонтанке».

    Вахтанг Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузии (1980). Награжден орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др.

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    Умер актерВахтанг Кикабидзе
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