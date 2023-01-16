Вахтанг Кикабидзе будет похоронен рядом с матерью

Советский и грузинский киноактер, певец, сценарист, кинорежиссер и действующий депутат грузинского парламента Вахтанг Кикабидзе будет похоронен в Тбилиси 19 января на Верийском кладбище, рядом с матерью. Об этом 16 января сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Рати Абзианидзе.



Проводы начнутся в здании Тбилисского концертного зала.



«Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Таково было желание Бубы при жизни», — заявил продюсер.



Вахтанг Кикабидзе умер вчера после долгой болезни. Ему было 84 года. Подробнее о жизненном и творческом пути актера читайте на «Фонтанке».