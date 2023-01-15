«Пока мужчина по земле ходит, он должен хотеть Ларису Ивановну — без этого жизнь бессмысленна». Умер Вахтанг Кикабидзе

Фото: ИТАР-ТАСС/Архив Поделиться Поделиться





Певец и актер, действующий депутат грузинского парламента, Вахтанг Кикабидзе ушел на следующий день после другой звезды советского кино — Инны Чуриковой. Созданные им на экране и на эстраде образы были столь же запоминающимися, Бубу (хотя сам он не знал происхождения прозвища, лишь предполагая, что это было что-то от его младенческого бубнения) знала и любила вся большая страна, но со многими ее представителями рассорила политика.

Грузинский актер, не колеблясь, в российско-грузинском конфликте выбрал свою страну, не стесняясь жестко высказываться против действий России. Он отказался от выступлений в российских городах, столкнулся с резкими высказываниями против себя в СМИ, но сохранил достоинство и самоуважение — что называл для себя главным.

Будущая звезда фильмов «Мимино» и «Не горюй!» был княжеских кровей: мать Манана Багратиони была певицей, отец — журналистом и потом военным. В Великую Отечественную пропал без вести — матери принесли похоронку, но найти его могилу семье так и не удалось. Уже будучи знаменитым артистом, Кикабидзе пытался через военных и спецслужбы выяснить, мог ли его отец быть разведчиком — ведь тот знал языки. Ответили, что мог, но по документам не нашли. Когда умерла его мать, Кикабидзе положил в ее гроб фотографию отца и написал на могиле и его имя — чтобы было место, куда он мог приходить к обоим.



Он рос в годы войны, без отца и, как многие мальчишки, учебу не жаловал, трижды оставаясь на второй год — в те времена подобное случалось часто. Советская власть не щадила его семью: из-за отказа выпить за столом за Берию за его дядей той же ночью пришли, а тетя по имени Тамара отправилась на семь лет в лагеря. Это была невероятно красивая женщина, с которой один художник написал портрет ее тезки, царицы Тамары, — изображение с той картины потом выпустили на почтовых марках.

Детство Вахтанга было непростым, голодным, и оттуда пошли многие его болезни — мальчик был вынужден спать практически на холодном цементном полу. В образовании будущий артист пошел изначально по стопам отца — в институт иностранных языков. Однако работать направился в Филармонию. Задушевную, с хрипотцой, полушепчущую манеру пения Кикабидзе поначалу окрестили «отдающей Западом». Приняли только после выхода фильма «Поет Ив Монтан» на советском телевидении — решив, что пусть и у нас будет свой Монтан и пусть оденется даже так же — в водолазку.



Фото: Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Билетом в мир популярности для грузинского артиста стал ансамбль «Орэра», одной из участниц которого была Нани Брегвадзе. Там же Вахтанга заметила тетя Георгия Данелии — Верико Анджапаридзе. И он снялся в ставшем популярном фильме «Не горюй!» (1969), получив за эту роль приз Международного кинофестиваля в Картахене. В картине, основанной на романе французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», действие было перенесено в Грузию конца XIX — начала XX века, Кикабидзе играл молодого врача Бенжамина Глонти.



Фото: кадр из фильма «Не горюй!» (1969) Поделиться Поделиться





Следующей успешной картиной стала лента «Мелодии Верийского квартала» (1974), которую снял Георгий Шенгелая. В этой музыкальной комедии, как и в предыдущей ленте, партнершей Кикабидзе по площадке стала Софико Чиаурели. Он играл возчика Павле, она — влюбленную в него прачку Вардо.



Фото: Фото В.Моргунова /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Но по-настоящему образ Кикабидзе в кино сформировала лента «Мимино» (1977), где актер сыграл летчика Валентина Мизандари, решившего уйти в большую авиацию, но тоскующего по родным краям. И мечтающего о прекрасной стюардессе Ларисе Ивановне, встретиться с которой никак не получается. Там же прозвучала самая знаменитая песня в исполнении Кикабидзе — «Чито-гврито».



Фото: кадр из фильма «Мимино» (1977) Поделиться Поделиться





Фраза «Ларису Ивановну хочу», произнесенная актером в телефонную трубку, стала в Советском Союзе крылатой. А сам актер потом в интервью говорил, что «пока мужчина по этой земле ходит, он постоянно должен хотеть Ларису Ивановну — без этого жизнь бессмысленна». И что «Ларису Ивановну, если она появляется, мужчина должен носить на руках». Его личная жизнь только подтверждала его слова: будучи в разлуке с женой, он созванивался с ней по несколько раз в день. А прожили они вместе с Ириной Кебадзе (в прошлом — прима-балериной Тбилисского академического оперного театра) более полувека — до самой ее смерти в 2021 году.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Обоим в этой паре было свойственно чувство юмора. Как-то раз Кикабидзе привез домой из Москвы диплом о заложении в его честь звезды перед концертным залом «Россия». Но только стал его показывать — в квартире выключили свет, на что супруга логично заключила: «Раз ты звезда — свети, а то ничего не вижу!» А одну из шуток артист придумал про себя сам. Якобы его обокрали и оставили записку: «Твои года — твое богатство» (отсылая к эстрадному шлягеру, который пел Кикабидзе). Правда, анекдот вскоре чуть не сбылся, но дело пошло иначе: когда воры поняли, чью квартиру вскрыли, они только… выпили за его здоровье, извинились в записке и ушли — настолько был этот артист любим зрителями и слушателями.



Вахтанг Кикабидзе будет захоронен в Тбилиси, в пантеоне писателей и общественных деятелей Мтацминда. Там находятся могилы многих знаменитых людей еще со времен Российской империи — в частности там лежит прах Александра Грибоедова.

