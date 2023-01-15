    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, вос

    753мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    Бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда. Смерть могла быть насильственной

    19038
    10 комментариев

    Бойца смешанных единоборств ММА Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда Москва — Владикавказ 15 января, сообщает ТАСС.

    По словам источника издания, тело нашли во время остановки в Ростове-на-Дону, а смерть могла иметь насильственный характер. «Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», — отметил он.

    По информации телеграм-канала Baza, убийство может быть связано с тем, что боец активно искал свою тетю Римму Гаглоеву, известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне год назад. 6 февраля она прилетела из ОАЭ в аэропорт Грозного, а по пути домой в Северную Осетию исчезла вместе со своим помощником.

    По предварительным данным, бойца ММА задушили подушкой в вагоне.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close