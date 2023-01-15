Бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда. Смерть могла быть насильственной

Бойца смешанных единоборств ММА Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда Москва — Владикавказ 15 января, сообщает ТАСС.



По словам источника издания, тело нашли во время остановки в Ростове-на-Дону, а смерть могла иметь насильственный характер. «Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», — отметил он.



По информации телеграм-канала Baza, убийство может быть связано с тем, что боец активно искал свою тетю Римму Гаглоеву, известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне год назад. 6 февраля она прилетела из ОАЭ в аэропорт Грозного, а по пути домой в Северную Осетию исчезла вместе со своим помощником.

