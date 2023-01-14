Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

В возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом 14 января сообщает ТАСС.
«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Сейчас
+2˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, дождь
Ощущается как -2
4 м/с, южн
756мм
88%
Пробки
3/10
В возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом 14 января сообщает ТАСС.
«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР (в эвакуации). После возвращения в Москву поступила в театральную студию при драматическом театре имени К. С. Станиславского, окончила актерский факультет ВТУ имени М. С. Щепкина.
Снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в 9-ти лентах своего мужа режиссера Глеба Панфилова. Среди картин: «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и других.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.