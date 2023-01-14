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    Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

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    36 комментариев
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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    В возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

    «Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР (в эвакуации). После возвращения в Москву поступила в театральную студию при драматическом театре имени К. С. Станиславского, окончила актерский факультет ВТУ имени М. С. Щепкина.

    Снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в 9-ти лентах своего мужа режиссера Глеба Панфилова. Среди картин: «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и других.

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    Комментарии 36

    26608563014 Янв 2023 в 16:46
    Легенда!
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