СКА обыграл «Динамо». Вратарь Николаев во второй раз сезоне сыграл на ноль

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 13 января.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:0. Голы забили Никита Гусев (4 минута) и Марат Хайруллин (59).

Вратарь петербуржцев Дмитрий Николаев отбил все 37 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.

Добавим, что на 4-й минуте третьего периода, при счете 1:0 в пользу СКА, динамовец Джордан Уил отправил шайбу в ворота, но после просмотра видеоповтора судьи отменили гол из-за блокировки вратаря.

После 51 матча регулярного чемпионата СКА лидирует в таблице Западной конференции, имея в своем активе 51 очко.