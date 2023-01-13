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    СКА обыграл «Динамо». Вратарь Николаев во второй раз сезоне сыграл на ноль

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 13 января.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:0. Голы забили Никита Гусев (4 минута) и Марат Хайруллин (59).

    Вратарь петербуржцев Дмитрий Николаев отбил все 37 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.

    Добавим, что на 4-й минуте третьего периода, при счете 1:0 в пользу СКА, динамовец Джордан Уил отправил шайбу в ворота, но после просмотра видеоповтора судьи отменили гол из-за блокировки вратаря.

    После 51 матча регулярного чемпионата СКА лидирует в таблице Западной конференции, имея в своем активе 51 очко.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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