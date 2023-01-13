Фильм ужасов наяву. Смотрите, как маршрутка едва не снесла встречную машину под Сосновым Бором

Елена Осечко

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет в Ленинградской области днем 13 января. В заносе она чудом не снесла встречный автомобиль, в котором ехали женщина с ребенком. Произошедшее заснял видеорегистратор. По предварительной информации, ДТП произошло в 12:49 на 7-м километре дороги «Форт Красная Горка — Сосновый Бор», за деревней Коваши, сообщает 47News. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №403 «Сосновый Бор — станция метро «Купчино», вылетел в кювет. На записи с видеорегистратора встречной машины видно, как маршрутку заносит на повороте и она боком вылетает на встречную полосу, несясь прямо на автомобиль. Чудом машины успевают разминуться, избежав столкновения.

В компании «БАРС-2», которая обслуживает маршрут, изданию рассказали, что автобус следовал из Соснового Бора, выехав в 12:15. В результате ДТП никто не пострадал, а пассажиры уехали на другом автобусе. По словам водителя маршрутки, он уходил от столкновения.

В машине с видеорегистратором ехали женщина с ребенком. По словам Елены, она везла своего 8-летнего сына из Петербурга в Сосновый Бор на тренировку. «Когда на нас летел, я думала, снесет, начала тормозить. Там какие-то сантиметры оставались. Слава богу, повезло и с тем, что другой микроавтобус на встречке после этого в нас не въехал. Я припарковалась, побежала людям помогать. Там еще машины остановились помогать. Пассажиры вылезали через водительскую дверь. Были бело-зеленые, в шоке. Но без травм. Детей не было», — рассказала она 47News.

«Спасибо всем, кто остановился и помог. Выбирались через дверь кабины водителя. Все живы...» — рассказала в группе «Мой Сосновый Бор» одна из пассажирок, Людмила. В дорожных службах изданию сообщили, что дорога была обработана. Движение осложнял мокрый снег, переходящий в дождь. Обновление от 18:30: Авария, как уточнили в региональном ГУ МВД, произошла около 12:50 в деревне Коваши Ломоносовского района. По данным полиции, водитель маршрутного «ПАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Транзит», после чего автобус съехал в кювет.

